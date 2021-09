De but à but, Sadio Mané poursuit une rédemption infernale en Equipe Nationale du Sénégal, s’approchant encore un peu plus du record de buts d’Henry Camara sous le maillot des Lions de La Terranga.

N’en déplaise à ses plus rares détracteurs, il est le leader de son équipe. N’en déplaise aux expressions « il fait moins qu’en Club », il ne cesse de gravir, un par un, les échelons de l’Histoire du Sénégal. Ça, qu’on le veuille ou non. Guinée-Bissau par deux fois, Zambie, Cap-Vert, Togo et Congo, … voilà six matchs sur les huit derniers que Sadio Mané trouve la faille en Equipe Nationale.

Henry est averti

Sadio Mané passe de record en record avec la sélection. Jules François Bocandé, El Hadji Ousseynou Diouf, Mamadou Salif Diallo et Mamadou Niang, en l’espace d’un peu moins d’une année (entre novembre 2020 et août 2021), toutes ces très grandes figures du football sénégalais ont vu figurer leur nom derrière celui de Sadio Mané au tableau des meilleurs buteurs du Sénégal. L’attaquant de Liverpool semble inarrêtable.

A force d’être très performant, à force d’endosser le costume de leader, Sadio est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe Nationale du Sénégal. Et le nouveau défi auquel il se lance n’est autre que d’égaler, et pourquoi pas de dépasser, une marque de but d’Henry Camara lui-même. Au bout de ses 100 sélections, le mythique ancien numéro 7 des Lions avait planté 31 buts, qui ont d’ailleurs permis au Sénégal de franchir le cap d’une finale de Coupe d’Afrique et d’un quart de finale de Coupe du Monde en 2002.

Sadio, petit prodige du modeste village de Bambaly, à 29 ans, matérialise en chiffres son leadership absolu à la sélection du Sénégal, où il a fait ses débuts en mai 2012 lors d’un match amical face au Maroc, une rencontre durant laquelle il a été l’unique buteur pour la victoire des Lions.

Une question de temps

Bien évidement, a trêve internationale du mois de septembre à pris fin. Cependant, au vue des prochaines échéances qui arrivent à très grand pas pour l’Equipe Nationale du Sénégal, l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot, qui compte désormais 25 buts en sélection, pourrait égaler voire même dépasser les 31 de l’un de ses idoles d’enfance, Henry Camara.

Il n’y a pas peu de faiseurs d’opinions sénégalais qui soulignent que Sadio Mané finira par dépasser le record mythique d’Henry Camara. C’est juste une question de temps. Depuis la prise de fonction d’Aliou Cissé, il a pris du galon, puisqu’en 49 sélections, l’ancien du FC Metz, du Red Bull Salzburg et de Southampton a inscrit 18 buts en sélection et délivré pas moins de 10 passes décisives.

Au moment où son âge continue d’avancer, Sadio Mané commence à avoir un curriculum vitæ (CV) prestigieux avec les Lions du Sénégal. Seul un trophée manque, mais après avoir échoué l’été 2019 en finale de Coupe d’Afrique, il aura une nouvelle chance l’hiver prochain au Cameroun pour atteindre un graal jamais atteint par aucun de ses prédécesseurs.

Les meilleurs buteurs de l’histoire de l’Equipe Nationale du Sénégal

Henry Camara : 31 buts

SADIO MANÉ : 25 buts

Mamadou Niang : 23 buts

Mamadou Diallo : 22 buts

El Hadji Diouf : 21 buts

Jules François Bocandé : 20 buts

Moussa Sow : 18 buts

Papiss Demba Cissé : 17 buts

Amara Traoré : 14

wiwsport.com