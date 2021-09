Vainqueur des Diables Rouges sur le score de 3 buts à 1, l’équipe nationale du Sénégal n’a tout de même pas convaincu l’ancien international Amdy Faye. Ce dernier juge insuffisante la prestation des Lions même si l’essentiel, qui est de prendre les trois points selon lui, a été fait.

Connu pour ses propos le plus souvent en déphasage avec les choix du sélectionneur national, Amdy Faye n’a pas caché sa déception suite au jeu proposé par Aliou Cissé et sa bande. Ce dernier affirme dans le quotidien L’Observateur que le niveau de jeu de l’équipe doit être très élevé vu le riche effectif dont disposent les tacticiens.

“Quand on est premier africain au classement FIFA, on doit le montrer avec un bon jeu, sur le plan tactique“, tonne l’ancien milieu défensif des Lions. Il poursuit en disant que le coach a de la chance puisque, depuis ses débuts en 2015, il n’a pas encore hérité d’une grande nation de foot aux éliminatoires. Une situation qui porte préjudice à nos Lions, selon lui, qui peinent à se défaire même de “petites équipes”.

Ne se limitant pas au style de jeu que lui et bon nombre d’observateurs n’approuvent pas, Amdy Faye s’en va même jusqu’à parler de l’utilisation des joueurs et de la gestion de l’effectif. “Aliou Cissé est en train de casser des joueurs, de briser leurs carrières et il ne fait pas attention à cela“, termine le vieux Lion en faisant allusion à Pape Alioune Ndiaye, Frédéric Kanouté et d’autres qui sont dans la tanière comme les noms de Pape Abou Cissé et Pape Matar Sarr qu’il a mentionné dans son analyse du match.

