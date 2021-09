Salah et Liverpool auraient entamé des négociations cet été pour une prolongation de contrat. Dans l’absolu, celui qui a inscrit pour les Reds 127 buts en 206 apparitions est favorable à celle-ci. A condition d’être récompensé de sa fidélité et de ses performances. L’international égyptien aurait toutefois fixée la barre très haute. Selon des informations du Mirror ce dimanche, l’ancien joueur de l’AS Roma et de Chelsea réclamerait un salaire de 500.000 £ par semaine (583.000 euros).