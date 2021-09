Balla Gaye 2 ne va pas bien. Touché par une maladie, le lutteur serait hospitalisé.

Selon des révélations faites par Dakar Poste, l’ancien roi des arènes, Balla Gaye 2, se trouverait actuellement en soins dans un centre de santé sur la place.

Le lutteur de 34 ans aurait été touché par une maladie non encore révélé par la source, qui promet de donner plus de détails dans les plus brefs délais …

wiwsport.com