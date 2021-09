Dans la nuit du vendredi à samedi, le Los Angeles FC s’est baladé devant le Sporting de Kansas City (4-0) grâce à un énorme doublé de Mamadou Fall.

Pour le moment, il est encore un inconnu du grand public. Reste maintenant à voir jusqu’à quand. Car Mamadou Fall, le maillot floqué « Mbacké » avec le numéro 5, est en train de se faire un grand nom dans la Major League Soccer (MLS). Le jeune défenseur a marqué les esprits cette nuit en inscrivant un mémorable doublé pour son équipe à seulement 18 ans.

Alors qu’il n’a signé pro qu’au dernier mois de juin après avoir quitté l’Académie Montverde, Mamadou Fall Ibra Mbacké Fall est déjà une pépite adoptée du côté du Banc of California Stadium. Titularisé pour la quatrième fois et pour seulement son sixième match de la saison, il a ouvert le score face au Kansas City après avoir fait parler de sa grande taille (18e).

Au moment où son équipe n’arrivait pas à faire la différence après une heure de jeu, le jeune joueur, arrivé aux Etats-Unis à travers l’association « Sport 4 Charity », dirigée par l’ex-international sénégalais de football Salif Diao, corsait l’addition (61e). Encore une fois d’une tête magistrale après un autre service d’Eduard Atuesta.

Au final, Los Angeles FC signe sa septième victoire de la saison (4-0) et peut remercier son jeune footballeur sénégalais. Et après cette superbe performance, Mamadou Fall devrait pouvoir avoir plus de temps de jeu dans le système à trois défenseurs de l’entraineur Bob Bradley.

wiwsport.com