Le directeur technique national est à Kigali (Rwanda) pour suivre l’AfroBasket 2021. Moustapha Gaye qui a rencontré les envoyés spéciaux de la presse sénégalaise est revenu sur l’affiche Sénégal-Angola mais aussi les force des Lions pour la reconquête du titre perdu depuis 1997.

Coach, qu’est ce qui explique votre présence à Kigali ?

“Je suis à Kigali en tant que Directeur technique national qui vient chercher une performance dans une compétition africaine. Je ne suis pas dans la bulle parce que je l’ai trouvée fermée et ca allait entrainer des mesures contraignantes avec des tests et autres pour se conformer au protocole. En plus, j’avais des obligations avec la sélection féminine qui est présentement en préparation pour l’Afrobasket. Je n’interviens pas dans le coaching de l’équipe. Je l’ai dit à la F3deration depuis le début. Je ne suis pas un Directeur technique qui s’assoit pour impacter dans le coaching. J’ai nommé des entraineurs et je les laisse dérouler. J’ai confiance en eux et je suis là en tant que superviseur. On est à un niveau d’organisation tel que Boniface et son staff savent qu’ils doivent faire.”

Comment trouvez-vous le niveau de l’AfroBasket 2021?

“Je pense que le niveau de la compétition est bon. A part que le Nigeria a faussé le niveau et on l’attendait avec sa meilleure équipe. Je trouve le Sénégal à son niveau. L’équipe joue avec son identité, défense forte et un jeu rapide. Il y a tous les ingrédients pour produire un bon jeu. Mais je dis attention car il y a des équipes qui émergent en Afrique. On a vu l’Ouganda qui sorti le Nigeria, il y a le Sud Soudan, le Kenya, sans oublier le Rwanda qui a montré de belles choses. L’Angola qu’on disait morte, j’ai vu une bonne équipe, très solide et expérimentée. C’est une équipe qui a ses arguments qui défend dur et dispose de joueurs expérimentés. Il faudra qu’on joue sur nos forces mais je ne rentrerai pas dans les détails parce qu’on les joue demain (aujourd’hui). J’ai confiance en mon équipe mais il faudra être prudent car l’Angola connaît cette compétition.”

Comment trouvez-vous l’équipe nationale du Sénégal? Quelles sont ses forces ?

“Je pense que nous sommes pour le moment la meilleure équipe. C’est un groupe très homogène et cela montre la qualité du casting. Maintenant, il faudra laisser les choses se faire, rester concentrés, sérieux et professionnels sur le terrain. Il faudra prendre les adversaires au sérieux et jouer tous les matches comme des finales. Et la première finale c’est demain (aujourd’hui) contre l’Angola. J’avoue une équipe très équilibrée et homogène.”

Quel est le secteur à renforcer, selon vous?

“C’est difficile de trouver des défauts à cette équipe du Sénégal. Tous les secteurs du jeu marchent. J’ai plutôt peur de l’excès de confiance et il faut continuer à être humble. Je pense que si on reste humble on peut aller loin dans cet Afrobasket. On a toujours de bonnes équipes mais on perdait sur des détails. Aujourd’hui, on voit que tout le monde est concerne. Le staff fait un excellent travail et les joueurs sont vigilants. Il faut rester concentré et avoir en tête qu’un match de basket surtout à élimination directe se joue sur des détails.”

wiwsport.com