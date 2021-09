Quels sont les meilleurs buteurs du 21e siècle ? Pop Football a tenté de répondre à cette question avec son classement du Top 50 des meilleurs joueurs qui affichent le meilleur ratio de buts par match depuis janvier 2001 à nos jours. Un seul sénégalais y figure.

Pop Football a publié un classement des meilleurs attaquants avec le meilleur ratio de buts par match au XXIe siècle toutes compétitions confondues. Ce tableau établi par la structure spécialisée en statistiques sportives est dominé bien entendu par les deux monstres du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, toujours en activités. Le premier cité, désormais joueur du Paris Saint Germain affiche un ratio de 0,80, talonné de près par son éternel concurrent le Portugais avec 0,73 but par match. Surprise, le prolifique jeune attaquant norvégien Erling Haaland avec 0,70 but par rencontre complète le podium.

Cinq africains dont un sénégalais !

Un peu plus loin dans le classement, on n’y retrouve cinq joueurs issus du continent africain. L’Egyptien Mouhamed Salah, le mieux placé occupé la 21e position. La légende Didier Drogba deuxième joueur africain est 25e avec un ratio de 0,51 réalisation par match. Il est suivi par le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang, 27e, auteur de 613 matchs avec 0,51 but par match. Samuel Eto’o arrive à la quatrième place africaine et 38e mondiale, 0, 46 dans son compteur. Demba Ba, ancien international sénégalais, formé à Rouen, 50e, dernier de ce classement, auteur de 468 matchs, affiche un ratio de 0,41 but par rencontre. L’attaquant sénégalais de 36 ans, actuellement agent libre, a connu plus de 12 clubs de sa carrière.

Voici en détail le classement

📊 Les 50 joueurs avec le meilleur ratio de buts par match au XXIe siècle toutes compétitions confondues pic.twitter.com/GsByckg72T — PopFoot (@ThePopFoot) August 30, 2021

