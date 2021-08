Au terme de cette édition 2021 de l’Orange Esport Expérience, l’équipe qui a représenté le Sénégal est sortie grand vainqueur de ce tournoi continental remportant deux trophées majeurs et terminant sur le podium sur deux autres jeux eSport très populaires. Un satisfecit pour le SENGAMES.

Momojuve et Dexx Junior, pensionnaires du club SOLO Esport ont remporté respectivement les tournois majeurs PES et FIFA devant plus de 13 nations. Les deux champions du Sénégal en titre ont honoré leurs statuts dans ce tournoi et imposé leur talent devant leurs homologues africains.

L’équipe de SOLO sur League of Legends, pour sa première participation, a terminé 3ième place du tableau final derrière Black Lotus (Maroc) et Anubis Gaming (Egypte) deux équipes expérimentées, ce qui est une grosse consécration pour le Sénégal. Pour finir, sur fortnite Kuno-only qui a représenté le Sénégal a terminé 3eme derrière l’ivoirien Yukio et le Marocain Viper grand vainqueur du tournoi. Ce qui fait un total de 4 médailles sur 6 possibles.

A côté de ces sacres et de ces récompenses, le Sénégal peut également se réjouir de ces joueurs de CODMOBILE qui ont terminé 4ièmes et de Kuro666, joueur de Solo Esport qui a fini dans le top 6 du tournoi de Street Fighter V. « Un sentiment extraordinaire, de satisfecit m’anime au sortir de cette compétition majeure. Nos joueurs ont assuré mais également tout l’ensemble du staff de SENGAMES s’est mobilisé pour la victoire du Sénégal », a réagi le président auprès de Wiwsport.

Mais ces résultats positifs ne sont pas tombés du ciel et c’est le président de l’association faitière du gaming au Sénégal (SENGAMES) qui nous fait la confidence. « Un contexte online difficile mais nous avons obtenu de l’aide de Orange Sénégal qui nous a octroyé une connexion spéciale pour compétir dans les meilleures conditions. Un grand merci à eux. Les joueurs se sont très bien préparés et le résultat n’est que le reflet du travail en amont des joueurs », a affirmé monsieur Dioum au sortir de ce tournoi.

Toutefois, le bilan est loin de toucher la perfection. Il y avait de quoi espérer plus de titres et de podiums comme l’affirme le dirigeant. « Tout n’est pas parfait, on aurait aimé gagner tous les jeux mais c’est ça L’eSport chaque pays a ses jeux où il performe le plus et d’autres où il faut du temps. En tout cas bravo aux joueurs et merci à tous ceux qui nous ont soutenu. Vivement la prochaine édition ! », a confié à Wiwsport, le président de SENGAMES, Baba Dioum.

Pour Rappel, il y avait 6 jeux dans cette compétition de l’Orange Esport Experience 2021 : FIFA, PES, Street Fighter V, Fortnite Codmobile et League of Legends. Le bilan de la campagne sénégalaise peut dès lors être jugé positif, puisque le Sénégal termine à la première marche du podium devant 12 autres pays participants.

