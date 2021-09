Plébiscité par ses performances la saison dernière, le jeune attaquant international sénégalais, Abdallah Sima (20 ans, 2 sélections), a été enrôlé par Brighton, ce mardi 31 août. Les Seagulls, qui n’ont pas révélé le montant du transfert, ont signé l’ancien joueur du Thonon Évian Grand Genève Football jusqu’en juin 2025. Mais il (Sima) jouera la saison en prêt à Stoke City. L’entraineur apprécie.

« Abdallah est un joueur avec un énorme potentiel, c’est pourquoi Brighton a pris la décision de le faire venir dans le football anglais, indique Michael O’Neill. Il va continuer de se développer après avoir joué une seule saison dans le football professionnel avec le Slavia Prague et nous sommes impatients de le voir continuer à progresser avec nous pendant le reste de cette saison. »

