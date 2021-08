Invincible depuis le début du tournoi, l’équipe du Sénégal compte deux joueurs sur le podium du classement des meilleurs marqueurs de l’Afrobasket qui se déroule actuellement à Kigali, au Rwanda.

Sur les 12 Lions de Boniface, 2 figurent dans le top 5 des meilleurs scoreurs de la phase de de poules de l’Afrobasket. Il s’agit du jeune meneur Brancou Badio et de l’ailier fort Gorgui Sy Dieng, Ils sont devancés au compteur par l’Égyptien Ehab Saleh, qui occupe la haute marche du podium avec 60 points. Il est suivi par le Sud Soudan Dhieu Abwok Deing, avec 59 points en 2 matchs et de l’Ivoirien Matt Costello avec 57 points en 3 matchs. Le Sénégalais Brancou Badio termine au pied du podium avec 55 points, et Gorgui Sy Dieng 5ème avec 53 points.

Deux performances qui ont largement contribué à la 1ère place de la poule D de l’équipe de Boni, qualifiée directement en quarts. Au chapitre du classement par équipes, le Sénégal occupe la 1ère place avec 295 points marqués. Le podium est complété par la Côte d’Ivoire et le Sud Soudan qui totalisent respectivement 255 et 163 points.

STADES