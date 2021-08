Quelques heures après leur brillante qualification en milieu d’après-midi contre le Brésil (5-4), les Lions du Sénégal connaissent désormais leur adversaire en demi-finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer. Ce sera le Japon, victorieux à l’issue d’une rencontre âprement, disputé du Tahiti (4-5).

Le match se jouera ce samedi 28 août à 16h30 GMT, au Luzhniki Beach Soccer Arena. Une première donc pour les deux nations, qui n’ont jamais atteint les demi-finales d’une Coupe du Monde.

🤯 Japan win thriller!

🇯🇵 The Samurai Blue edge Tahiti after extra-time to set up Senegal semi-final at the #BeachSoccerWC pic.twitter.com/ngnqrhvRYK

— FIFA.com (@FIFAcom) August 26, 2021