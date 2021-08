Enorme durant 90 minutes face à un Shakhtar Donetsk revigoré, l’AS Monaco a craqué en prolongations et ne jouera pas la Ligue des Champions cette saison.

Cruel. Si les dernières semaines ont été très difficiles en Principauté avec trois défaites consécutives, on a longtemps cru que l’AS Monaco a retrouvé les couleurs de la fin de saison dernière. Battus au match aller (0-1), les Monégasques ont longtemps cru avoir fait le plus dur, lors du match retour, en marquant deux buts sans en avoir pris durant 75 minutes.

Mais un but encaissé dans le dernier quart d’heure a complètement bousillé la partie des partenaires de Krépin Diatta et Sofiane Diop, forcés à passer par les prolongations. Là, la note va être beaucoup plus cruelle. Alors qu’on se dirigeait vers la série fatidique des tirs au but, Ruben Aguilar commet l’erreur fatale et concède un contre son camp.

Terrible. Avec les larmes aux yeux, les joueurs de l’AS Monaco sont totalement assommés. 2-2 score final. L’AS Monaco ne jouera pas, pour la troisième saison consécutive la Ligue des Champions. Ainsi, les Monégasques devront soigner leur mauvais début de Championnat et se contenter de la Ligue Europa.

⌚ 120' C'est terminé… L'AS Monaco a tout donné, a largement dominé, mais n'a pas été récompensé de ses efforts. On se retrouve en Europa League, où on ne lâchera rien 💪 🔴⚪ 2⃣ -2⃣#ShakhtarASM #Time2Rise pic.twitter.com/YsOqdHAeBt — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 25, 2021

wiwsport.com