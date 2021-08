Excellent sur le parquet du Kigali Arena, Papi Brancou Badio a réussi son premier match en AfroBasket. Le meneur des Lions réagit sur la victoire des Lions face à l’Ouganda (93-55).

Le Sénégal s’est largement imposé face à l’Ouganda. Un des jours clés de succès est sans doute le jeune Ppai Brancou Badio. Le deuxième meilleur marqueur de la rencontre tire un bilan positif et espère une meilleure performance des Lions. “Pour nous, le tournoi a commencé depuis le début de notre préparation. Là, notre objectif est de nous améliorer match par match. Nous sommes contents du résultat mais nous sommes conscients que nous pouvons mieux faire et nous allons travailler dessus.”

Ancien joueur du Saltigué, Papi Brancou Badio a été élu révélation du basket sénégalais pour la saison 2017-2018. Pour son premier match en AfroBasket, il inscrit 17 points, 6 rebonds et 6 passes décisives en 23 minutes disputés. Auteur du premier tir primé de la partie, il préfère oublier ses bonnes notes et miser sur le collectif pour la suite. “Tout comme moi, tous les autres joueurs se donnent à fond sur le terrain. Nous suivons et respectons les consignes du coach. On doit jouer notre jeu et l’améliorer après chaque match.”

Le Sénégal peut tout réussir dans cette compétition. C’est la conviction des observateurs mais aussi du porte parole du jour. Papi révèle les secrets du succès pour une équipe. “On a une belle équipe et ce que nous devons faire, c’est être plus solidaires et avoir cette discipline qui est incontournable pour gagner. “

La prochaine sortie des Lions est prévue ce vendredi face au Sud Soudan à 19 heures.

wiwsport.com