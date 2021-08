Après la défaite 2-0 à l’aller, Ludogorets et Stéphane Badji devaient réaliser l’exploit face à Malmö. Et ils ont réussi à décrocher la victoire mais pas assez pour passer en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Malmö, qui avait pourtant un avantage de deux buts, a joué à se faire peur. Anton Nedyalkov a lancé les hostilités pour Ludogorets (10e), puis Veljko Birmancevic a remis les deux équipes à hauteur avant la pause (42e). Mais, au retour des vestiaires, Pieros Sotiriou a à nouveau marqué pour les locaux, sur penalty (68e).

Malmö, en sursis, a gardé son avantage et jouera la plus grande des compétitions européennes (3-2, score cumulé). Par contre, aventure en Ligue des Champions rapidement terminée pour Stéphane Badji et ses coéquipiers qui sont reversés en phase de groupes de la la Ligue Europa.

💪 Full time. Victory with 2:1. Ludogorets continues in the groups of the Europa League#Ludogorets #Malmö #UCL pic.twitter.com/1oPY38CxTA — PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) August 24, 2021

wiwsport.com (avec Foot Mercato)