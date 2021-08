On le savait le Rwanda n’est pas un favori de cette édition mais devant son public peut être redoutable. Le pays hôte l’a démontré ce mardi face à la RD Congo. L’équipe de Cheikh Sarr a donné envie au public de regarder l’Afrobasket.

L’équipe rwandaise a régalé ses supporters venus nombreux les supporters. Sous l’œil attentif du président de la République, Paul Kagame, ils ont mis le ton et la forme dés le premier quart temps avec 6 tirs primés réussis. Ils passent devant la RD Congo (24-15). William Robeyns qui fait partie des nouveaux visages de cette équipe s’est signalé avec 10 points seulement pour le premier round.

Le deuxième quart temps sera plus rude. Les Léopards rectifient leurs erreurs et réussissent à neutraliser l’armada offensive de l’adversaire. Les deux équipes ajouteront chacune 19 points avant la pause. Si le Rwanda a vécu un début de 3e quart temps difficile avec des difficultés pour scorer, le coach Cheikh Sarr a été patient en croyant dur comme fer aux capacités de ses joueurs sur les tirs primés.

Les Amavubis ont répondu présent et tenu bons jusqu’à la fin.

𝐑𝐖𝐀 🇷🇼 𝐯 𝐃𝐑𝐂 🇨🇩 – 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 It was raining 🌧 threes 3⃣s in @kigali_arena in this matchup between the host country and @LeopardsBasket! Watch the higlights of that game, with Rwanda winning at home 🏠, 82-68!#AfroBasket #Celebrating60 pic.twitter.com/WcxypJK4Rx — FIBA AfroBasket (@AfroBasket) August 24, 2021

