Libre de tout contrat après son départ d’Eibar en fin de saison dernière, Pape Kouly Diop s’est trouvé une nouvelle destination.

Le milieu de terrain international sénégalais, 36 ans, va poursuivre son aventure espagnole. Ce vendredi, l’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone, de Levante ou encore du Gimnàstic de Tarragona, s’est engagé pour une saison en faveur de l’Union Deportiva Ibiza. Ce Club fondé en juillet 2015 et promu cette saison en LaLiga SmartBank (D2 d’Espagne).

Arrivé en Espagne en 2008 après son passage au Stade Rennais et à Tours FC, Pape Kouly Diop ne manque pas d’expérience dans le football espagnol. L’international sénégalais (21 sélections, 2 buts) est l’un des joueurs africains avec le plus de matchs dans le pays ibérique. Au total, il compte 320 matchs en LaLiga et 42 en D2 d’Espagne.

wiwsport.com