L’Afrobasket masculin débute mardi prochain et se déroulera jusqu’au 5 septembre, à la Kigali Arena. Ce sera la 30ème édition de ces joutes continentales depuis la 1ère édition en 1962. Les 16 pays engagés dans ce tournoi vont rivaliser pendant 15 jours. Championne en titre, la Tunisie sera l’équipe à battre. Toutefois, il faut noter que l’Angola, l’Égypte et le Sénégal sont les pays dominants avec un total de 21 titres, dont 11 pour les Palancas Negras.

La FIBA Afrique fête cette année les 60 ans de l’Afrobasket. Et cette période coïncide avec la tenue des Afrobasket masculin et féminin. C’est plus que symbolique. En attendant le tournoi des dames (17-26 septembre à Yaoundé), RECORD vous replonge aujourd’hui dans l’histoire de l’Afrobasket masculin avec des chiffres, des dates, des performances XXL comme celles de l’Angola avec ses 11 titres, les différents MVP, entre autres…

30 éditions, 12 pays, l’Égypte détient le record

En 30 éditions, l’Afrobasket masculin s’est déplacé dans 12 pays. L’Égypte a accueilli 6 fois cette compétition (1962, 1970, 1975, 1983, 1992 et 2003). Trois pays suivent avec quatre organisations : Sénégal (1972, 1978, 1997 et 2017), la Tunisie (1965, 1987, 2015 et 2017) et le Maroc (1964, 1968, 1980 et 2001). L’Angola a reçu l’Afrique du basket masculin en 1989, 1999 et 2007. La Côte d’Ivoire (1985 et 2013) et l’Algérie (1995 et 2005) ont organisé deux fois le tournoi. Centrafrique (1974), Somalie (1981), Libye (2009), Madagascar (2011) et Rwanda (2021) totalisent chacune une organisation.

De 5 équipes participantes en 1962 à 16 en 2007

Il y a toujours eu une instabilité au niveau des équipes participantes à l’Afrobasket masculin. En 1962 (1ère édition), il y a eu 5 pays participants. Ce nombre va, toutefois, augmenter en 1964 avec 6 pays, avant de revenir à 5 en 1965. Le nombre de participants n’est pas fixe. Il tourne entre 5, 6, 11 et 12, pendant les premières décennies. De 11 en 192, le nombre d’équipes repasse à 9 en 1997. On note une stabilité de 1999 à 2005 avec 12 équipes. Depuis 2007, l’Afrobasket masculin regroupe 16 équipes.

L’Angola et ses 11 trophées

Sur les 30 éditions, l’Angola est incontestablement la reine des joutes avec 11 trophées continentaux (1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 et 2013). Les Palancas Negras sont montés 17 fois sur le podium, si on ajoute les 4 médailles d’argent (1983, 1985, 2011, 2015) et 2 en bronze (1987, 1997). Mais il y a deux nations qui essaient de suivre le rythme malgré leur longue disette. Il s’agit de l’Égypte et du Sénégal.

L’Égypte et le Sénégal en lieutenants

L’Égypte occupe la 2ème place avec ses 5 médailles d’or (1962, 1964, 1970, 1975, 1983), 6 en argent (1972, 1981, 1987, 1989, 1993, 2013) et autant en bronze (1978, 1985, 1992, 1999, 2001, 2003). Les Pharaons ont été présents 17 fois sur le podium. Le Sénégal arrive en 3ème position avec 5 titres (1968, 1972, 1978, 1980 et 2007), 6 médailles d’argent (1970, 1974, 1975, 1992, 1995 et 2005) et 5 en bronze (1983, 1989, 1993, 2013 et 2017).

Le palmarès

1962 : Égypte ; 1964 : Égypte ; 1965 : Maroc ; 1968 : Sénégal ; 1970 : Égypte ; 1972 : Sénégal ; 1974 : Centrafrique ; 1975 : Égypte ; 1978 : Sénégal ; 1980 : Sénégal ; 1981 : Côte d’Ivoire ; 1983 : Égypte ; 1985 : Côte d’Ivoire ; 1987 : Centrafrique, 1989 : Angola, 1992 : Angola ; 1993 : Angola ; 1995 : Angola ; 1997 : Sénégal, 1999 : Angola ; 2001 : Angola ; 2003 : Angola ; 2005 : Angola ; 2007 : Angola ; 2009 : Angola, 2011 : Tunisie ; 2013 : Angola, 2015 : Nigeria ; 2017 : Tunisie

Les MVP depuis 1999

1999 : Lamine Diawara (Mali), 2021 et 2003 : Miguel Lutonda (Angola), 2005 : Boniface Ndong (Sénégal), 2007 et 2009 : Joaquim Gomes (Angola), 2011 : Salah Mejri (Tunisie), 2013 : Carlos Morais (Angola), 2015 : Chamberlain Oguchi (Nigeria), 2017 : Ike Diogu (Nigeria)

RECORD