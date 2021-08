Après une assez longue attente, le premier grand verdict de la CAN 2021 est connu : le tirage au sort de la phase de groupe a été effectué mardi. Ainsi, comme en 2017, Les Lions retrouveront le Zimbabwe. Une occasion pour évoquée la sélection entrainée par Zdravko Logarusić.

Zimbabwe, Guinée, Malawi. Mardi 17 août 2021, le tirage au sort de la phase de poules de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’effectuait dans la grande, belle et très lumineuse salle du Palais de Congrès de Yaoundé. Sur le coup de 19h45 GMT, Aliou Cissé et ses joueurs héritaient d’un groupe abordable comparé avec les deux dernières éditions. Un Groupe B dont figure le Zimbabwe.

Zoom sur le premier adversaires des Lions

Pas vraiment des figures d’épouvantail du football africain, Les Warriors du Zimbabwe s’annoncent tout de même et très logiquement des adversaires coriaces pour l’Équipe Nationale du Sénégal. Sans se tromper, on peut même aller jusqu’à dire qu’il s’agit de la sélection la plus difficile à manœuvrer. Certainement sous-coté, le Zimbabwe va disputer pour la 3e fois consécutive une phase finale de CAN.

Lors des deux dernières éditions (2017 et 2019), les coéquipiers de Willard Katsande n’ont certainement pas réussi à faire mieux qu’une dernière place dans leur groupe. En 2017 notamment, alors qu’il partageait la Poule B avec le Sénégal, le Zimbabwe avait fini bon dernier dans une poule dominée par le Sénégal, qui avait même pu battre Les Warriors (2-0), lors de la 2e journée.

S’il est qualifiée de justesse pour la CAN 2021, après avoir coiffé au poteau la Zambie et terminé derrière l’Algérie, l’équipe entrainée par Zdravko Logarusić ne devrait pas manquer de s’appuyer sur une grande solidité collective qui lui a permise d’être présente au Cameroun l’hiver prochain. Un style de jeu typiquement zimbabwéen, qui au contraire de l’Équipe Nationale du Sénégal, ne dispose pas d’individualités reconnues du plus grand public.

En plus de sa grande solidité collective et malgré des derniers résultats décevants, le Zimbabwe ne devrait pas manquer de s’appuyer des joueurs moins connus que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Abdou Diallo … mais qui peuvent définir le terme d’une rencontre. Ainsi, Willard Katsande – s’il signe son retour en sélection – Tino Kadewere, Khama Billiat, Knowledge Musona ou encore Marvelous Nakamba devraient être de plain-pied pour faire face aux Lions.

Revenu de la CAN en 2017 après avoir manqué cinq éditions consécutives (2008, 2010, 2012, 2013 et 2015), le Zimbabwe peut légitimement inquiéter une nation du Sénégal, qui sera appelée de bien rentrer dans le bain de la compétition, lors du premier match du 10 janvier, dans le Stade Omnisports de Bafoussam.

🚨 CAN Cameroun 2021 : Le Sénégal dans le Groupe B avec le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi !

Tirage facile ou compliqué pour les Lions ❓ ➡️ https://t.co/oH84RQA1Ly#TotalEnergiesAFCON#Senegal #wiwsport pic.twitter.com/l1jGAetm0H — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) August 17, 2021

