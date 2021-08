Premier verdict de la CAN 2021. L’Équipe Nationale du Sénégal connaît désormais ses adversaires du mois de janvier : Zimbabwe, Guinée et Malawi. Sadio Mané et ses partenaires ont leurs chances.

Ils étaient tous là, dans la grande salle du Palais de Congrès de Yaoundé, impatients pour la plupart, curieux pour les plus détachés, bénins ceux qui ont décapsulé les boules. La Coupe d’Afrique des Nations, la crème du football africain, les représentants des vingt-quatre équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN 2021. Tous étaient réunis au plus grand nombre pour faire ”pécher” la main innocente.

À Yaoundé, théâtre du tirage au sort de la phase de groupes de la 33e édition de la CAN organisée par le Cameroun, la main innocente a mis les petits plat dans les grands, les grands plats dans les petits. Et le Sénégal dans la Poule B. Finaliste lors de la dernière édition, Les Lions, emmenés par Aliou Cissé, débuteront une nouvelle quête d’un premier titre continental face au Zimbabwe, la Guinée et le Malawi.

Les Hommes d’Aliou Cissé disputeront la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 dans le Stade Omnisports de Bafoussam.

