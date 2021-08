Directeur Exécutif de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel pendant 8 ans aux côtés de Saer Seck, Amsatou Fall a rendu un vibrant hommage au Président sortant de la LSFP, remplacé par Djibril Wade.

« De 2013 à 2021, j’ai eu l’honneur et le privilège de travailler au quotidien et de côtoyer régulièrement M. Saër Dièye Seck durant ses deux (2) mandats à la tête de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP). Lui en tant que Président et moi comme Directeur Exécutif, nous avons eu à cheminer ensemble sur le difficile chemin de la mise en orbite du football professionnel national.

Alors qu’il vient de quitter volontairement ses fonctions après 8 années d’investissement personnel total, je me plais de rendre hommage à un homme multidimensionnel aux qualités multiples. Elégant dans le geste et la parole, Saër D. SECK est d’une courtoisie exquise et a toujours fait preuve d’une prévenance à l’égard de ses proches. D’une probité à toute épreuve, je peux témoigner qu’il n’a jamais essayé, ni directement ni indirectement, durant tout le temps qu’on a travaillé ensemble, d’infléchir mon action dans un sens ou dans un autre ou d’avoir quelque passe-droit que ce soit en faveur de Diambars, son club.

Généreux et altruiste, Saër D. SECK n’a jamais hésité à mettre la main à la poche pour débloquer des situations ou pour préfinancer une opération qui ne pouvait pas attendre. Doté d’un sens de l’écoute très élevé et d’une grande réactivité intellectuelle, Saër D. SECK a toujours su mener nos débats à la LSFP de main de maître, avec bonhomie et tact. Conciliant à l’extrême, il a toujours su fédérer et faire converger les avis – parfois divergents – pour en tirer le meilleur pour le football professionnel sénégalais.

Pour avoir donc été un de ses plus proches collaborateurs, durant les huit (8) années qu’il a passées à la tête de la LSFP, je peux donc témoigner sans flagornerie ni complaisance que Saër D. Seck est un homme foncièrement bon, correct et loyal.

Doté d’un esprit brillant, il ne cherche jamais à attirer la lumière sur lui, mais qui sait convaincre par la force des arguments ; l’homme est armé d’une vaste culture générale.

Dans ma carrière de Technicien – pour avoir été Entraineur de Clubs, Entraineur National, Directeur Technique National et Directeur Exécutif de la LSFP, il m’a rarement été donné de collaborer avec un leadership avéré. Il a fait faire à notre football professionnel de réelles avancées et a posé les jalons d’un essor prochain grâce à son entregent et à ses capacités managériales et de négociations.

Alors au moment où il décide de ne plus se consacrer qu’à son club de Diambars, je ne peux que lui dire « Chapeau bas, Monsieur le Président » ! D’autres chantiers (je dirais même que d’autres matches) l’attendent ; mais je ne doute pas un seul instant qu’il s’en sortira haut la main.

Que Dieu te protège et guide tes pas. »

AMSATOU FALL – Directeur Exécutif de la LSFP