La préparation du Championnat d’Afrique des Nations (CAN) seniors dames a débuté depuis ce 11 août au stadium Marius Ndiaye. Le Sénégal, médaillé de bronze lors d la dernière CAN féminine organisée en 2019 par l’Egypte, ne vise pas cette année le trophée continental.

« Notre objectif, c’est de former les joueuses à avoir de l’expérience. Pour la CAN, les gens parlent de médaille de bronze du Sénégal, mais pour avoir cette médaille, cela a pris 20 ans de préparation. On ne doit pas nous imposer, au bout d’un, d’amener la médaille au Sénégal. Pour l’instant, l’objectif est de construire, bâtir une génération de volleyeuses. Pour ce faire, on prendra le temps qu’il faudra.

Concernant les primes, nous comptons donner des indemnités aussi bien aux joueuses qu’au staff », a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de volley-ball (FSBV), Amadou Anna Séye dans le Stades.

Avec Stades