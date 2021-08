Le tournoi international de Dakar se poursuit aujourd’hui au Dakar Arena avec la deuxième journée. Une affiche 100% sénégalaise au menu.

L’équipe nationale du Sénégal et celle locale se sont imposés hier respectivement face à la Guinée (85-66) et le Rwanda (86-74). Une bonne entrée en matière des deux équipes qui vont s’affronter aujourd’hui en deuxième heure. Notons que l’équipe nationale locale est composée des joueurs du DUC et de l’AS Douanes.

Mercredi 11 aout

15h30 : Guinée v Rwanda

18h : Sénégal v sélection locale

Le programme complet du tournoi

wiwsport.com