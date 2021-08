Le lutteur sénégalais, Adama Diatta, a été battu samedi au tour de repêchage des Jeux Olympiques. Conséquences majeures ? Pas de médaille et il décide de mettre fin à sa carrière olympique.

Cette fois, c’est bel et bien fini. Neuf fois Champion d’Afrique et deux fois vainqueur des Jeux Africains en lutte libre, Adama Diatta, 32 ans, qui envisageait d’aller beaucoup plus loin pour décrocher une médaille durant ces Jeux Olympiques Tokyo 2022, a terminé avec une défaite. Dans un ultime combat, le Sénégalais a été défait par Daulet Niyazbekov et va s’arrêter à trois participations.

« Ce sont mes derniers Jeux olympiques, je n’ai plus de jus, a t-il déclaré à RFI. Comme j’avais raté mon combat hier, je comptais vraiment me rattraper aujourd’hui. Ne pas y être arrivé, c’est une grande déception pour moi. Je voulais arrêter avant Tokyo mais on m’a dit de prolonger jusqu’à ces Jeux. J’ai donc décidé de tenter de décrocher une dernière qualification. J’y suis arrivé. Après aux Jeux, ça passait ou ça ne passait pas. Mais mon objectif était déjà atteint. »

Il se penche déjà à la reconversion

S’il n’a pas triompher avec une médaille durant ses trois participations (2008 et 2016), Adama Diatta, 32 an, a presque accompli sa mission et aura suffisamment porté les couleurs de sa nation. Pour poursuivre dans cette conquête, Adama Diatta se tourne déjà dans le futur et compte former le plus de talents possibles au Sénégal.

« J’ai fait pas mal de podiums pour le Sénégal et ça reste une fierté, dit-il. La suite pour moi, maintenant, c’est de former de jeunes Sénégalais, de partager mon expérience avec eux ».

