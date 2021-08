Me Augustin Senghor a été réélu ce samedi 7 août 2021 au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Le président sortant a obtenu 326 des voix et est déclaré vainqueur au premier tour des élections.

Augustin Senghor a été réélu ce samedi 7 août 2021 avec 326 des voix exprimées contre 123 pour Mady Touré, dès le premier tour, lors de l’élection à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football.

Sur les 453 voix qui se sont exprimées, plus des 2/3, suffisant pour élire le président de la Fédération de Football. 4 bulletins nuls se sont exprimés pour 449 suffrages valablement exprimés. Rappeler qu’il fallait juste 299 voix pour etre élu au premier tour.

Président de la FSF depuis 2009, le vice-président de la CAF va enchainer un quatrième mandat consécutif à la tête de l’instance faîtière du football. Les acteurs du football ont choisi leur président ! Comme ce fut le cas en 2009, en 2013 et en 2017, Me Augustin Senghor a été élu président de la Fédération Sénégalaise de Football pour les quatre prochaines années. Candidat déclaré du consensus et du « monde du football », le Vice-président de la CAF et par ailleurs président de Gorée, a largement dépassé Mady Touré aux voix.

Croire que la majorité des électeurs était du côté du candidat vainqueur, Me Augustin Senghor, au vu de la clameur qui a accueilli son sacre sous les cris et applaudissements des acteurs présents dans la salle de conférence du CICAD.

Abdoulaye Sow et Mbaye Diouf Dia l’avaient dit, il n’y a pas de suspens. En effet, les deux acteurs avaient clamé partout que les acteurs du football sont de leurs côtés. Le résultat des urnes le prouve largement.

