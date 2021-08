Il n’a pas eu beaucoup de chances depuis son transfert au Club Brugges. Amadou Sagna 22 ans, formé au Cayor Foot est actuellement un agent libre.

Connu par le grand public grâce à ses bonnes performances lors de la coupe du monde 2019, Amadou Sagna avait marqué cette compétition en inscrivant le but le plus rapide (9 secondes), battant le record détenu, depuis 34 ans en Coupe du monde des moins de 20 ans, par un joueur nigérian, Monday Odiaka (14 secondes). En plus de marquer un triplé lors de cette rencontre face au Tahiti. Il comptait 4 buts à la fin de cette 22e édition où le Sénégal s’est arrêté en demi-finale.

Ses bonnes notes obtenues en juin 2019 lui ont valu un mois plus tard un contrat de 4 années avec Brugges. Celui qui a terminé troisième meilleur buteur à Pologne avec le Soulier de Bronze était parti pour suivre les pas de Krépin Diatta dans le club belge où il rejoignait aussi un autre attaquant sénégalais Youssouph Badji. En Belgique, il ne disputera que deux matchs avec la réserve, Sagna est resté sur le banc de l’équipe première pendant 3 matchs en Jupiler Pro League.

Ce temps de jeu faible a activé son départ du club. Prêté en janvier 2020 dans une autre formation de la ligue, Oostende, il ne disputera que quelques minutes avant l’arrêt définitif de la saison en raison de la pandémie. Il va réessayer une autre piste en janvier passé avec le Club NXT, encore un prêt. Il s’agit du club réserve de Brugge qui évolue en deuxième division belge. A la fin de l’exercice 2020-2021, il totalise 17 matchs et 3 buts.

Amadou Sagna a finalement été libéré cet été a appris wiwsport. Le championnat belge ne lui a pas souri mais disposant de bonnes qualités techniques et athlétiques, il devrait trouver un autre club avant la fin du mercato d’été. Sagna pourrait attirer les recruteurs avec sa vitesse et son explosivité devant les buts.

