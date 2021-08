Amath Cissé, milieu de terrain sénégalais qui a récemment rejoint les rangs de Bourges 18, pensionnaire de national 2 en France rêve grand. Le désormais ex joueur de l’As Pikine a disputé ses toutes premières minutes avec son nouveau club, match amical remporté par les siens (1-0). Une occasion saisie par wiwsport pour interroger le joueur de 20 ans.

Le natif de Teungueth est arrivé en France en milieu de semaine, mercredi plus précisément et a pu disputer, samedi dernier, son premier match sous le maillot berruyer. Entré en fin de première mi-temps à la place de Debal, le milieu offensif « a beaucoup bougé pour se montrer disponible, et a montré certaines qualités techniques indéniables« , apprécie le site du club. Pour sa part, le joueur de 20 ans s’estime satisfait de ses débuts « Une belle victoire, un but à zéro contre l’équipe de l’AJ Auxerre. Je suis content de ma première apparition et pense avoir bien joué même si je peux mieux faire », commente Thiago.

Pour sa nouvelle aventure avec la formation de Bourges 18, l’ancien joueur de Local de Teungueth entend profiter de son arrivée en France pour faire exploser son talent en national 2 même si plusieurs équipes se sont manifestées pour tenter de l’enrôler. « J’ai décidé de rejoindre, avec l’aide de mon agent Pape Dieng, cette équipe parce que, non seulement, elle occupait la meilleure position (offre) par rapport aux autres (clubs) mais c’était la meilleure décision que je pouvais prendre. C’est bonne opportunité pour moi de pouvoir continuer à progresser, de monnayer mon talent et gravir les échelons. »

Pour une intégration très rapide chez les berruyer, Amath Cissé compte sur ses coéquipiers en particulier ses compatriotes sénégalais qui sont au nombre de six, sans oublier le plus haut sommet du club en l’occurrence le président Cheikh Sylla. « ça se passe très bien pour le moment. Je suis entouré des personnes sympa vraiment. C’est un club qui regroupe beaucoup de sénégalais, donc l’intégration ne devrait pas poser de problème. Le président, un compatriote, m’a également bien accueilli. » En vue de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le club, le comité supporter de l'AS Pikine a aussi offert ce présent à Amath Cissé tout en lui souhaitant une excellente carrière en Europe. pic.twitter.com/5guPcetrqa — as pikine officiel (@as_pikine) July 14, 2021 Amath Cissé dit Thiago, l’un des meilleurs joueurs de l’As Pikine, s’apprête à entamer sa première saison en Europe, avec l’idée, de participer à la montée de Bourges 18 mais également s’aguerrir afin intégrer les grands clubs à l’avenir.

