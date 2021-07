La nouvelle recrue du Rayo Vallecano, qui a signé jusqu’en juin 2025 , a livré ses premiers mots après sa signature. Pathé Ismael Ciss évoque son arrivée à Vallecas et ses attentes pour cette saison.

Le désormais ancien joueur de Fuenlabrada, excellent en deuxième division d’Espagne lors de la saison dernière, a évoqué les raisons qui l’ont motivé à parapher avec le Rayo Vallecano. « Je remercie d’abord les dirigeants du Club et mon représentant. J’ai choisi le Rayo Vallecano parce que c’est un Club historique, dit-il. Quand ils m’ont appelé, je n’y ai pas réfléchi à deux fois. J’aime bien le style de jeu et les supporters. »

L’ancien joueur de l’Académie Diambars, de l’União Madeira ou encore de Famalicão a aussi mis en avant le fait que le Rayo Vallecano évoluera en première division cette saison. « C’est un autre niveau et jouer dans LaLiga a toujours été mon rêve surtout avec une équipe comme le Rayo. Je suis prêt pour relever le défi. Je promets aux supporters que je ferai tout mon possible pour les rendre fiers », accentue le joueur de 27 ans.

