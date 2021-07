Le mois prochain va marquer un nouveau tournant pour le football sénégalais. Auront lieu les élections de la fédération (FSF), de la ligue football professionnel (LSFP) et celle amateur (LFA).

La plus attendue est sans doute celle de la fédération sénégalaise de football prévue le 7 août au King Fahd Palace. Jusqu’ici, on compte deux candidats. Augustin Senghor, le président sortant est choisi pour diriger le consensus avec Saer Seck et Mbaye Diouf Dia. Il compte briguer ainsi un 4e mandat. En face de lui, le candidat du Renouveau pour le football sénégalais. Mady Touré qui attend le 30 juillet pour donner son verdict final sur son accord ou pas de se ranger derrière Augustin Senghor, continue sa campagne électorale dans les régions.

Mais bien avant cela auront lieu dés ce 1er août, les élections de la ligue sénégalaise de football professionnelle (LSFP). L’élection de Djibril Wade, président du club NGB, à la tête de l’instance du football local devrait passer comme une lettre à la poste. Premier candidat à déclarer sa candidature à ce poste, il est devenu le seul prétendant en lice. En effet, Babacar Ndiaye s’est retiré de la course. Le président de Teungueth FC explique sa décision par « un souci de rassemblement, de rapprochement le devoir d’unité autour du football m’incombe. Soucieux de préserver les intérêts supérieurs du football sénégalais ».

Concernant la ligue amateur, la date retenue est le 6 août. Tout comme la LSFP, il n’y a qu’un seul candidat pour ces élections. Il s’agit du président sortant Abdoulaye Sow. D’ailleurs sa candidature est la volonté du conseil d’administration de la ligue, des représentants des clubs. Depuis 2013, il est en charge de cette instance qui s’occupe de la gestion du football amateur.

wiwsport.com