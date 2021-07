S’il manquait un vrai Lion à Javier Calleja au Stade Mendizorrotza ces dernières années, alors l’entraineur espagnol peut désormais se frotter les mains. Pour cause, il a maintenant à sa disposition un Mamadou Loum Ndiaye prêt à laisser son âme sur le terrain. Revanchard après un passage famélique au FC Porto, seulement 23 matchs en deux ans, le joueur de 24 ans entend se relancer à Vitoria.

« Je fais 1,88 m et 82 kilos, c’est donc normalement que j’apporte un peu plus physiquement. Vous aurez ici un animal, c’est ce que je veux montrer à tout le monde. Un footballeur souhaite toujours jouer et montrer ses qualités. Le Championnat espagnol diffère du football portugais. Ici, c’est plus rapide et il y a plus de rythme, mais le plus important pour moi c’est de bien jouer et gagner pour l’équipe. Je dois m’adapter au plus vite. »