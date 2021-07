Pas prêt à perdre gratuitement son milieu de terrain international sénégalais, Crystal Palace prévoit de convaincre Cheikhou Kouyaté de rester au club. Les dirigeants du Club anglais ont mis sur la table une offre de prolongation avec une réduction salariale. Cependant, le joueur de 31 ans ne semble pas intéressé de prolonger son contrat.

Pendant ce temps, il a été rapporté que plusieurs formations de l’élite de Turquie dont Galatasaray seraient intéressés par l’ancien joueur de West Ham. Plus conséquent, Trabzonspor se serait déjà mis en contact avec l’agent du joueur et aurait déjà transmis une offre à Crystal Palace en vue d’un éventuel transfert estival.

Cheikhou Kouyaté has been offered a new deal at Palace on reduced terms and is likely to leave. He has offers from Turkey, including a three-year deal at Trabzonspor. He could, however, end up elsewhere in Turkey with Galatasaray also keen

— Will Unwin (@Will_Unwin) July 24, 2021