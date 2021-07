C’est le lancement, ce samedi de la saison 2021-2022 de Ligue 2. Avant le grand multiplex (19h), la 1ère journée débutait à 15h avec un match entre le SC Bastia et le Nîmes Olympique à Furiani.

Promu cette saison, le club corse du Franco-sénégalais, Maguette Diongue, retrouvait le monde professionnel quatre ans après sa rétrogradation en National 3. A l’inverse, le NO se retrouvait en deuxième division après sa relégation et sa mauvaise saison 2020/21 dans l’élite.

Les Bastiais, poussé par leur public à domicile, prenaient possession du ballon mais les premières opportunités étaient nîmoises. Les Crocos ne tardaient d’ailleurs pas à ouvrir le score. Sur un corner joué à deux, Benrahou trouvait la tête de Fomba qui débloquait la situation (12e, 0-1). Les locaux ne tremblaient pas non plus et poussaient, tout en mettant de l’agressivité.

A la reprise, les Corses vont réussir à revenir au score grâce à ne réalisation de Maguette Diongue. Au terme d’un bon mouvement et d’une magnifique passe de Santelli, Diongue trouvait la lucarne (51e, 1-1). Le score n’évoluait plus derrière. Pour l’ouverture de cette saison de L2, Bastiais et Nîmois se quittaient donc dos à dos (1-1).

A noter que côté nîmois, Moussa Koné et Sidy Sarr étaient absents de la feuille de match pour cette première journée de Ligue 2.

Bramka na remis strzelona przez Maguette Diongue 🚀 #SCBNO pic.twitter.com/GOCb96186G — Polak o Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT_PL) July 24, 2021

