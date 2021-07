A Salzbourg en Autriche depuis maintenant quatre semaines, Sadio Mané et les Reds sont dans les préparatifs de la nouvelle saison 2021/2022. Le Lion se sent mieux, physiquement et mentalement, après de longues vacances.

Le numéro 10 de Jurgen Klopp a confié à Liverpoolfc.com être en meilleure forme qu’à la même époque de la saison écoulée. Ses 4 semaines de vacances, plus longue pause de Sadio depuis son arrivée à Merseyside, lui ont permis de se reposer et se sentir rafraîchi avant l’entame de cette saison.

« Je pense qu’il est toujours important en tant que joueur de faire une pause parce que je peux dire que depuis que je suis arrivé à Liverpool, c’était la première fois que j’avais quatre semaines de vacances ou plus, donc je pense que cela aide parfois beaucoup. J’ai pu voir dès le premier jour que tout le monde avait l’air vif, ce qui pour moi était incroyable ! Je ne me plains pas d’avoir une semaine ou deux semaines de vacances, mais je pense que c’est toujours plus utile pour nous d’avoir cette longue période de vacances », soutient Sadio. Une forme étincelante que le joueur affiche depuis le début de la présaison avec son but pour le premier match amical de son club.

« Je dis toujours que la fatigue est dans la tête et qu’il faut évidemment être fort mentalement pour y faire face, mais en même temps, je pense que se reposer est la meilleure chose. Maintenant que nous nous sommes tous bien reposés, c’est donc un autre avantage pour nous. Nous cherchons à être prêts pour la saison maintenant ». L’international sénégalais sent que la campagne qui arrive sera meilleure que celle qui vient de s’achever. Le Lion affamé n’est pas satisfait de sa saison pourtant pas mauvaise puisqu’il compte 16 buts et 9 passes décisives. « Ce n’était pas ma meilleure saison, je le sais. Et comme je l’ai toujours dit, cela peut arriver dans le football mais je pense que ce ne sera pas la même saison. Bien sûr, je suis plus prêt, mentalement, physiquement, à tout, donc je pense que ce sera pour moi une saison passionnante ».

Une saison passionnante qu’attend le ballon d’or sénégalais, de toutes les éditions depuis 2014, avec des coéquipiers tels que Virgil Van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez qui sont maintenant de retour. L’enfant de Bambali dit être très heureux de voir ses coéquipiers à cent pour cent de leurs moyens et de partager ensemble ces semaines de préparation qui ont raffermit les liens entre eux.

wiwsport.com