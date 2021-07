Le club de Saint-Louis n’aura pas connu une fin de saison heureuse malgré la montée assurée en Ligue 1. Après avoir perdu le titre au profit Guédiawaye Football Club, Linguère vient de perdre par pénalité sa rencontre face à Jamono Fatick.

Lors de la 23ième journée de Ligue 2, la Linguère de Saint-Louis recevait Jamono Fatick au Stade Mawade Wade de Saint-Louis. Alors que les deux formations se sont neutralisées (0-0) au terme de la rencontre, les Saint-Louisiens vont finalement perdre ce match par pénalité pour, encore une fois, un problème administratif. En effet, Linguère avait aligné quatre joueurs ayant des licences portant la mention « amateur sous contrat », ce qui est une violation du règlement.

Ce vendredi, la commission de discipline de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a rendu son verdict sur la réserve de Jamono Fatick sur ladite faute administrative des Saint-Louisiens, en déclarant le club de Fatick vainqueur de la rencontre qui s’était soldée par un match nul et vierge, sur le score de deux buts à zéro. Ainsi, ayant terminé 8ième avec 32 points et (-3), Jamono Fatick finit désormais 8ième avec 34 points et (-1).

Pour rappel, Jamono Fatick avait porté des réserves sur EJ Fatick qui avait fait jouer 4 joueurs irrégulièrement enregistrés et obtenu gain de cause pour précipiter la descente de son voisin fatickois en National. Cette victoire sur tapis-vert avait sauvé Jamono Fatick de la relégation pour finalement terminer à la 8e position du classement final de Ligue 2.

wiwsport.com