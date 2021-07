La commission chargée du consensus autour du prochain comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football s’est réunie ce jeudi avec les 4 candidats à la prochaine élection du 7 août prochain. On se rapproche du consensus pour la présidence de la FSF.

Et on est tout proche d’une candidature unique de Me Augustin Senghor pour la présidence du prochain bureau fédéral du football sénégalais. C’est en tout cas le fruit des pourparlers de la commission chargée du consensus, a appris Wiwsport via un communiqué qui lui est parvenu.

C’était dans l’air, mais c’est presque officiel, ce jeudi au sortir de la rencontre qui a réuni la commission chargée du consensus autour du prochain comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football et les candidats à la prochaine élection de l’instance fédérale, à savoir : Me Augustin Senghor, Mady Touré, Saër Seck et Mbaye Diouf Dia.

A l’issue de cette rencontre, les différentes parties se sont mises d’accord sur :

La fusion des programmes des différents candidats en un programme commun et consensuel devant servir de référence à l’action fédérale durant le prochain mandat. La désignation du candidat Augustin Senghor pour conduire le programme consensuel pour le mandat à venir.

Le communiqué précise que cette deuxième décision est acceptée par les trois candidats engagés à l’exception du candidat Mady Touré qui réserve sa décision définitive à la consultation de sa base. Il la rendra au plus tard le 30 juillet. La commission recommande à la prochaine équipe fédérale, sous l’autorité du ministère des Sports et du CNOSS, de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre du programme consensuel à mi-parcours du mandat.

Bien que le candidat Mady Touré soit encore le seul à retarder la confirmation sur la candidature unique de Me Augustin Senghor, les dés sont déjà jetés pour la concrétisation de celle-ci vue le déroulé et l’issue de ces concertations entre les têtes pensantes du football sénégalais avec, sans occulter, le rôle du ministère des Sports et du CNOSS.

