Pour les première minutes disputées par Liverpool dans cette pré-saison, Sadio Mané a réchauffé les crampons avec un but.

Ce mardi, Liverpool disputait deux mini-matchs face au FC Wacker Innsbruck et le VfB Stuttgart. Deux rencontres soldées par un score de parité (1-1). Titulaire, pour le deuxième match contre Stuttgart, Sadio Mané a joué 45 minutes durant lesquelles il a égalisé pour les siens après une très belle action menée par James Milner et Kóstas Tsimíkas.

Au cours des prochains jours et avant de s’engager officiellement pour la nouvelle saison, le programme de préparation de Liverpool devrait s’intensifier. Les Reds joueront le 23 et 29 juillet prochain contre Mayence et le Hertha Berlin avant de déterminer par un duel contre Osasuna, le 09 août, en l’honneur de Michael Robinson, légende des deux Clubs et décédé l’année dernière, le 28 avril 2020.

Mané’s goal vs Stuttgart pic.twitter.com/VcdeflArhV — Just Steve (@StevesWorldLFC) July 20, 2021

