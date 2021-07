Actuellement sans club depuis juillet 2020, la situation délicate de l’international sénégalais en a surpris plus d’un. Pape Ndiaye Souaré était à ses débuts un joueur très prometteur après avoir rejoint Lille en même temps que Gana Guèye, tous deux formés à Diambars.

Cependant , son accident de la route survenu en septembre 2016 freina net la progression du latéral gauche sénégalais qui a réussi à s’imposer dans la défense du club anglais avec 51 matchs disputés, toutes compétitions confondues, lors des saisons 2014/2015 et 2015/2016. Une place qu’il perdra définitivement puisqu’il ne jouera que 12 matchs dans les 3 saisons qui suivront.

Engagé librement par l’ESTAC Troyes, Pape Souaré joue 17 matchs de Ligue 2 BKT avec ce dernier club dont il sera libéré à la fin de son contrat en juillet 2020. L’international sénégalais à la recherche d’un nouveau challenge depuis lors, s’entraîne actuellement avec les U23 de Crystal Palace. Son ancien club l’a en effet autorisé à rejoindre son équipe jeune durant la pré-saison, afin de l’aider à garder la forme en attendant de trouver un nouveau club. Un arrangement mutuellement bénéfique que le club a déclaré dans un communiqué. « L’ancien défenseur de Crystal Palace Pape Souaré jouera pour les U23 pendant la pré-saison, car le club le soutient dans ses tentatives pour trouver une nouvelle opportunité de jeu. Souaré s’entraîne à l’Académie depuis le début de la pré-saison, ce qui l’a aidé à rester en forme. Cela a été un arrangement mutuellement bénéfique, car la présence de Souaré a fourni une expérience extrêmement positive pour les jeunes joueurs du club.« , lit-on sur le site officiel du club.

Pape Souaré will play for the U23s during pre-season.

We’re supporting the defender in his attempts to find a new playing opportunity 👇#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 20, 2021