Sadio Mané et ses coéquipiers se trouvent actuellement à Salzbourg pour la présaison 2021-2022. Au moment où la direction du club s’active sur les dossiers des joueurs. Liverpool comptent bien garder ses cadres, cet été.

Parmi ces dossiers, celui de Sadio Mané. Il ne reste plus que deux ans dans le contrat le liant à Liverpool. Et selon le média anglais The Athletic, une grande partie du travail du directeur sportif Michael Edwards, cet été consiste à retenir les talents d’élite du club et à protéger leur valeur. En plus de Sadio Mané, se trouvent dans ce cas de figure le gardien Alisson Becker, les défenseurs Virgil Van Dijk et Fabinho, l’attaquant Mohamed Salah et le capitaine Henderson. Les contrats de tous ces joueurs prennent fin en juin 2023.

Dans le club de la Merseyside depuis juillet 2016, Sadio Mané s’est positionné comme un joueur clé dans les succès de l’équipe. L’ailier gauche va disputer sa sixième saison avec les Reds. Rappelons qu’il avait prolongé son contrat jusqu’en 2023 en novembre 2018. Moins prolifique lors de l’année passée qu’il décrit comme « la pire saison de sa carrière », il continue toutefois d’être une des valeurs sures du club. Liverpool va sans doute profiter de ce mercato d’été où le joueur de 29 ans n’est pas encore sous la ligne de mire des grands d’Europe comme le Real Madrid ou le Barcelone pour le sécuriser.

