Le rêve n’a pas pu dépasser les demi-finales pour le champion sénégalais, Momojuve. En final 4 des World Final EFootball, le joueur de Solo-Esport s’est incliné devant le Brésilien, Nobrega qui aura finalement remporté le tournoi et a clôturé le tournoi à la 4ième place. Une élimination réconfortée par le pactole de 7500 dollars gagné par le gamer sénégalais.

You did well @HadyJuve . It was a Cagey 120 minutes and you gave it your all. Africa was duly represented. 🇸🇳🇸🇳🇸🇳 https://t.co/smwg0hjGGy pic.twitter.com/Do7sgQ37L6 — Steph The King🎯 (@Bukunmisojo) July 18, 2021

La performance exceptionnelle du jeune sénégalais, Haddiyatou Lahi Diouf dit Momojuve lors du World Final EFootball aura fait mousser la fin de parcours du champion du Sénégal sur PES. Très talentueux, Momojuve a fait valoir son talent malgré les soucis qui auront accompagné sa participation. Il y avait non seulement la distance mais surtout les « latences qui étaient extrêmes et Momojuve n’a pas pu jouer pleinement son jeu car il n’y a pas de serveurs en Afrique », affirme le manager général, Baba Dioum.

Momojuve (25 ans) en était pourtant à sa première participation à ces échéances internationales. Mais son message en dit beaucoup sur le sentiment et la passion du jeune gamer sénégalais. « J’ose espérer que ma présence finals sera un déclic pour l’Afrique car je ne suis que l’arbre qui cache la foret. Mais surtout de montrer au monde du PES, que le continent mérite sa chance », a-t-il déclaré à l’issue de son élimination en demi-finale.

L'aventure s'achèvent ici (2-1 vs @daniel_nobregaa Congratulation) J'ose espérer que ma présence finals sera un déclic pour l' #Afrique car je ne suis que l'arbre qui cache la foret. Mais surtout de montrer a @officialpes que le continent mérite sa chance.#AfricanTeamOnPES https://t.co/em2x0b1lZD — Momojuve 🇸🇳🎮⚽️ (@HadyJuve) July 18, 2021

Si cet aspect de la compétition de Momojuve est à regretter, l’équipe Solo-Esport magnifie la quatrième place mondiale obtenue. « On est tombé face à un Brésilien qui en était à sa 2ième participation. On a perdu mais on termine à la 4ième place mondiale et ce qui est déjà une performance incroyable compte tenu du contexte auquel le match s’est déroulé. Mais on retiendra l’exploit réalisé, tout le soutien des communautés de gaming en Afrique », ajoute Baba Dioum.

L’autre grande satisfaction de cette issue de la participation de Momojuve à ce mondial, est le gain du pactole de 7500$ (soit 4.177.485 francs CFA) grâce à cette quatrième place obtenue à ce world open PES 2021. Avec une telle expérience, le Sénégal est promis à un grand avenir dans le gaming.

