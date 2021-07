Un peu plus de vingt-quatre heures après l’officialisation de sa signature à l’AC Milan, l’arrière latéral gauche sénégalais a fait ses premiers pas à l’entrainement, ce lundi.

Fodé Ballo-Touré a fait connaissance ce lundi après-midi avec une partie de ses nouveaux partenaires. Arrivé en provenance de l’AS Monaco contre 4 millions d’euros et ayant signé jusqu’en 2025, le latéral gauche international sénégalais a participé à son premier entraînement sous les ordres de son nouvel entraîneur Stefano Pioli.

Il s’est retrouvé avec une vielle connaissance nommée Rafael Leão. Les deux joueurs ont partagé les vestiaires de Lille entre aout 2018 et janvier 2019.

