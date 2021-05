Au sommaire de ce numéro, relation tendue entre Sadio Mané et Jurgen Klopp. Le joueur a refusé de serrer la main de son coach à la fin du match, hier. La finale de la ligue des champions opposant les deux africains Edouard Mendy et Riyad Mahrez se jouera à Porto. CAN Beach Soccer 2021, on connait les 15 Lions qui vont représenter le Sénégal. Et Afrobasket féminin 2021, le Cameroun est désigné pays hote.