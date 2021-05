Les Jazz de l’Utah se sont imposés face aux Raptors de Toronto (106-102). Georges Niang qui a eu plus de temps de jeu n’a pas brillé cette nuit.

Défait par les Suns samedi, l’Utah misait sur cette victoire pour retrouver sa place de leader. Chose réussie, mais de courte durée. Les nouveaux leaders, les Suns de Phoenix ont aussi enchainé une victoire cette nuit face au Thunder d’Oklahoma City (123-120).

Face aux raptors, le Jazz a perdu la première période avec 6 points d’écart (56-62) mais s’est rebiffé au bon moment notamment le dernier round (35-25) pour laisser son adversaire du jour à la traine avec 3 points d’écart à la fin.

Georges Niang faisait partie des joueurs les plus utilisé durant cette partie. Avec 23 minutes, l’ailier n’a pu réussir que 3 points et un rebond. Une soirée morose pour le Lion. La prochaine rencontre l’opposera à Gorgui Dieng et les Spurs. Les deux joueurs sont convoqués pour la prochaine sortie de l’équipe nationale du Sénégal, le tournoi de qualification olympique (29 juin au 4 juillet).

