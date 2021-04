Vainqueur encore une fois face au Thunder d’Oklahoma City, Utah de Georges Niang a pourtant fait tourner son effectif pour permettre à ses cadres de souffler. L’américano-sénégalais, George Niang a répondu aux questions des journalistes via Fanatics View’s, sur leur performance et son rôle dans le vestiaire des Jazz.

Interpellé sur le turnover effectué lors du dernier match face à OKC, le George Niang s’est montré sobre en préférant magnifier le fait qu’il ait démarré le match. “Oui évidemment c’est une bonne chose de faire souffler les joueurs de l’effectif qui jouent beaucoup surtout avec le rythme des matchs actuellement. J’ai été ravi de faire mon premier match en démarrant sur le parquet”, a affirmé Georges Niang.

Sur son sentiment de démarrer un match sur le banc ou sur le parquet ? Auteur de 18 points, de 3 passes décisives et de 10 rebonds en 34 minutes de jeu, la nuit dernière face à OKC, Georges pense qu’il a juste essayé de faire son job pour aider ses coéquipiers. “Je rentre juste pour faire ce que je sais faire le mieux, jouer au basketball. Je ne vois pas trop de différence là-dessus. Je joue pour l’équipe et mon rôle c’est de jouer et de faire jouer mes coéquipiers et tirer au panier quand j’en ai l’occasion”, déclare Niang pour parler de son apport et de son rôle dans ce groupe des Jazz.

Comment explique-t-il la réussite des Jazz cette saison jusque-là ? “Ben il n’y a pas de secret pour notre succès actuel. Je pense que les managers sont en train de faire un travail colossal depuis maintenant des saisons et cela porte ses fruits. Personnellement, je me bats toujours pour pouvoir apporter le meilleur de moi-même. Aider l’équipe autant que je pourrais”, conclut-il en répondant aux questions des chroniqueurs américains via l’émission Fanatics View’s.

wiwsport.com