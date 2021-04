Même s’ils ont perdu le premier et le dernier quart temps, les coéquipiers de Mitchell (22 points) et Bogdanovic (23 points) ont fait le nécessaire durant les autres quarts temps en claquant 33 points par round. Alors qu’ils avaient perdu le match passé, ne pouvant pas ainsi garder leur série d’invincibilité à domicile, le Jazz se ressaisi avec cette victoire.

Auteur d’un double-double, Georges Niang a été impressionnant. Cette nuit il faisait partie du 5 majeur et a démarré fort la partie avec 4 tirs primés durant le premier round. Il a disputé 34 minutes durant ce match, 18 points (dont 6 tirs primés) 10 rebonds et 3 passes décisives. D’ailleurs, il s’agit de son premier double-double de sa carrière en NBA. L’ailier fort réussit de belles notes cette saison.

Cette saison, Niang marque en moyenne 5,5 points par match sur 43,5% de tirs, dont 40,7% pour les tirs à 3 points. Il compte également en moyenne 2,1 rebonds et 0,7 pour les passes en 13,9 minutes par match.

Mike with 14 assists—his most as a Jazzman & Georges with a career-high 10 rebounds 🔥#PhotoOfTheGame | @verizon pic.twitter.com/BtdaOfaBnU

