Blessé jeudi passé à l’épaule, Gorgui Dieng s’est vite rétabli et a repris la compétition hier. Les Spurs ont perdu mais le Lion a compté plus d’un point.

Troisième défaite d’affilée pour les Spurs qui ont été largement battu par les Cavaliers avec 24 points d’écart. La franchise de Cleveland met ainsi un terme à une série de 5 défaites. Elle a dominé ce match de bout en bout.

Alors qu’on l’annonçait loin des parquets pour une semaine au moins, Gorgui Sy Dieng n’a pas éternisé sa convalescence. Le Lion était bien présent au AT&T Center hier. Il a disputé 9 minutes du jeu pour 5 points marqués. Très attendu sur les tirs primés, il a déclenché la machine hier !

.@GorguiDieng 's first bucket as a Spurs is a triple! 👌 pic.twitter.com/yQJbyHDw1C

— San Antonio Spurs (@spurs) April 5, 2021