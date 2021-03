Malgré le match nul et vierge entre le Congo et le Sénégal, Pape Matar Sarr a pu tirer son épingle du jeu. Le joueur de 18 ans qui faisait son baptême du feu en équipe nationale du Sénégal, où il a été convoqué pour la première fois a rapidement marqué des points.

Complètement à côté de la plaque, les Lions n’ont pas pu rugir face à l’équipe congolaise très organisée. Apathiques, les joueurs d’Aliou Cissé n’ont pas fait illusion. L’une des rares satisfactions de cette rencontre était du coté des novices. Pour ne pas citer Pape Matar Sarr. En tout cas, le jeune milieu de terrain s’est fait remarquer. Aligné dans l’entrejeu des Lions avec Nampalys Mendy et Gana Gueye, le jeune joueur a effectué sa première expérience sous les couleurs des Lions, un baptême du feu tout simplement réussi, malgré le match nul “décevant” entre les deux formations.







Le joueur du FC Metz a imposé un pressing intense et a essayé de mettre du rythme notamment avec des longs ballons pour ses attaquants, très peu en vue. Il a eu une influence croissante, dans son costume de meneur de jeu. Ses percussions ont posé beaucoup de problèmes aux Diables Rouges. Il a dû céder sa place à la 79e minute et ce n’est pas un hasard si le Sénégal n’a plus été dangereux ensuite. L’ensemble de son match est plutôt réussi et séduisant. Le meilleur Lion du soir avec bien sur Abdou Diallo.

Mille merci à vous tous sa me va droit au cœur vos messages d’encouragement dommage que je ne peux pas tous vous répondre mais magui léni bayi khél Dieuredieuf 🙏🏾❤️🇸🇳🦁 pic.twitter.com/yDd8jaMmcP — pape matar sarr🇸🇳🦍⚽️♥️ (@papematarsarr15) March 27, 2021

wiwsport.com