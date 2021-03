Dans quelques heures, ce qui peut être considéré comme le mercato de la NBA fermera ses portes. Et le joueur international sénégalais, Gorgui Sy Dieng pourrait voir son contrat être racheté par Memphis s’il n’était pas vendu d’ici la fermeture.

Selon The Ringer, Memphis pourrait racheter le contrat du basketteur sénégalais qui s’achève l’été prochain, s’il n’arrivait pas à le vendre d’ici la fin du mercato. Selon la même source, cette opération serait envisagé dans l’optique d’alléger la masse salariale de la franchise pour plus d’équilibre. Mais c’est presque certain qu’il terminera la saison régulière dans une franchise. Le Sénégalais a amélioré ses stats cette saison et difficile de trouver un profil meilleur que lui et disponible sur le marché.







Selon le site anglais Bealestreetbealers, les Memphis Grizzlies pourraient conclure un accord avec les Knicks de New York. Avec la blessure de Mitchell Robitson, opéré à la main, il pourrait être absent pendant plusieurs semaines alors que le club cherche à faire une poussée pour les play-offs.

Les Knicks ont également 15 millions de dollars d’espace de plafond, suffisamment pour trouver un accord qui permette à Dieng de figurer sur leur liste pour corriger le trou qu’ils ont actuellement. Ils ont également des choix au repêchage qu’ils pourraient envoyer à Memphis avec quelques joueurs décents qui pourraient être utiles au Grizzlies.

wiwsport.com