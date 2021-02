Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa a été effectué ce vendredi à Nyon. Parmi les sénégalais en Lice dans cette compétition, Ousseynou Ba retrouve une nouvelle fois Arsenal sur son chemin.

Encore une fois Arsenal et l’Olympiakos vont en découdre dans le cadre des huitièmes de finale de l’Europa League. Venus à bout du Benfica Lisbonne sur un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (3-2), les Gunners de Mikel Arteta retrouveront Olympiakos et Ousseynou Ba qui les avaient éliminé il y a un an, au stade des seizièmes de finale avec notamment un but de dernière minute du sénégalais Pape Abou Cissè.

