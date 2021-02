La passion pour son travail mène à tous les chemins. Ancien gardien de but du Jaraaf, Khalifa Ababacar FALL plus connu sous le nom de KANA est le fondateur du premier centre de formation des gardiens au Sénégal. Créée en 2005, cette école est actuellement la vache laitière des clubs sénégalais à ce poste important dans l’effectif. L’histoire de CFGB KANA 00 racontée dans cette interview.

Quand avez vous mis en place ce centre de formation?

En 2002, précisément le 31 décembre, j’ai fait un accident de circulation et j’ai eu une fracture du tibia. Les années ont passé et je peux dire que je ne suis pas totalement guéri. Entre temps, plusieurs gardiens venaient me voir pour avoir des conseils, je peux prendre l’exemple de l’ancien portier de l’AS Pikine Diaby. Ainsi en 2005, j’ai donc décidé de créer un centre de formation pour les gardiens.

Personne ne croyait à mon idée. En plus je n’avais absolument rien du tout coté logistique donc j’ai tout simplement écrit sur un mur: centre de formation des gardiens de but à Keur Massar. Et j’ai commencé la formation avec 6 portiers dont Pape Demba Camara et Mamour Ndiaye.

La formation est-elle gratuite?

Avant c’était gratuit. On donnait un Lacoste noir aux gardiens et j’avoue que parfois il y’en avait pas assez et donc on l’utilisait (le lacoste) à tour de rôle. Maintenant, les choses ont changé. Les gardiens s’inscrivent à 20000 FCFA et on leur donne un équipement plus la fiche à remplir.

Combien de jeunes formez-vous actuellement? Comment fonctionne le centre ?

Nous avons plus de 230 inscrits répartis en 4 catégories. Et il faut dire qu’ils viennent de partout, des régions les plus reculés du Sénégal et même des pays frontaliers comme la Guinée. On s’entraine tous les jours, matin et soir dans ce stade (Amadou Barry, Guédiawaye).

Et quel est la finalité de la formation?

On entraine nos gardiens pour les trouver un club. Je peux dire que j’ai donné à tous les clubs sénégalais des gardiens de but: Teungueth FC, Jaraaf, AS Pikine, Luisitana, OSLO, Darou Salam, petites catégories … La Liste est exhaustive.

Comment se passe le transfert de ces gardiens? Qu’est-ce que le club gagne en retour?

On signe un protocole avec les présidents des clubs au cas où le gardien est transféré à l’étranger. Le centre de formation achète du matériel pour les entrainer. D’ailleurs, on demande à titre symbolique 6 ballons aux recruteurs. Ce n’est pas de tout repos, il faut que je le dise. Même dans ce stade où j’entraine les jeunes ce n’est pas évident. Je suis offusqué d’entendre certains dire que je dérange dans le stade Amadou Barry. Moi Kana, depuis 1995, je joue sur ce terrain et on me dit que je dérange! Mon centre de formation n’est pas un caprice ou une folie passagère, c’est mon travail!

wiwsport.com