Pape Alioune Ndiaye a été transféré ce dimanche en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain sénégalais qui réussissait une belle saison avec Karagümrük, a-t-il tourné le dos à la sélection nationale du Sénégal en rejoignant Al-Ain.

Pape Alioune est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe nationale du Sénégal lors de la CAN 2019. Positionné en sentinelle devant la défense, le milieu de terrain au caractère stoïque avait réussi une très bonne campagne de Coupe d’Afrique en Egypte. En parallèle, Badou n’a pas vraiment réussi à briller constamment en club depuis qu’il a rejoint Stoke City en 2018. A la surprise générale, l’ancien pensionnaire de Diambars vient de rejoindre Al Ain (Arabie Saoudite) à 30 ans et ainsi annihiler ses chances de revenir dans la sélection de Aliou Cissé.

Lancé en septembre 2018 par le sélectionneur Aliou Cissé, Pape Alioune Ndiaye est l’un des piliers de l’entrejeu des Lions, depuis maintenant lors. Faisant souvent la satisfaction de son sélectionneur avec sa générosité dans l’effort et son apport majuscule pour le tempo de l’équipe, Badou Ndiaye est un joueur qu’il faut avoir dans son équipe et c’est ce que l’entraîneur Aliou Cissé a compris avec ce joueur. Le joueur qui a soufflé sa trentième bougie au mois d’octobre passé, totalise plus de trente sélections avec la Tanière (32 matchs avec les Lions).

S’il est parfois fantomatique dans l’entrejeu des Lions, ses prestations lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Egypte a fini de convaincre tout le monde de son talent et de son engagement pour le maillot. Mais cette bonne forme sous le maillot national est rarement visible lorsqu’il est à Stoke City. Il n’a, en effet, jamais réussi à s’imposer dans l’effectif des Potters. Ces cinq dernières années, Badou Ndiaye a surtout brillé lors de ses passages à Galatasaray. D’ailleurs, le milieu de terrain y a été Champion de Turquie et vainqueur de la Coupe de Turquie tous en 2019. Prêté lors de l’hiver 2020 à Trabzonspor, Ndiaye a réussi une bonne deuxième partie de saison qui n’avait pas décollé à Stoke encore une fois.

Cette saison, Badou Ndiaye a finalement été prêté à Fatih Karagümrük par Stoke City au mois de septembre 2020. Un prêt qui a porté ses fruits, puisque le milieu de terrain était en train de réussir une bonne campagne avec le club turc. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives avec les Rouge et Noir, il ne pourra pas poursuivre sa saison avec le club de Süper Lig. Ce dimanche, Badou Ndiaye a rejoint en prêt Al-Ain FC. Le Sénégalais y restera jusqu’à la fin de son contrat avec Stoke City qui prendra fin le 30 juin 2022.

Mais, ce départ est loin d’être qu’un simple transfert. Parce qu’en réalité, Badou Ndiaye vient de se fermer les portes de l’équipe nationale du Sénégal, du moins pou le temps qu’il évoluera en Arabie Saoudite. Et il faut tout de même signaler l’essor de plusieurs jeunes espoirs qui viennent bousculer la hiérarchie dans l’entrejeu de Cissé. Des jeunes comme Krépin Diatta, Alassane Ndao qu’il a côtoyé cette saison à Karagümrük et Frank Kanouté, pour ne citer que ceux-là, ont dû peser sur le choix du trentenaire.

Pour rappel, Aliou Cissé avait clairement affirmé que seuls les joueurs évoluant dans les championnats européens et de haut niveau pourront prétendre à une place en sélection nationale. S’il est bien fourni en talents au poste de milieu de terrain, voilà que son poulain, un des cadres qu’il a lancé dans la Tanière lui tourne le dos.

wiwsport.com