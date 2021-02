Lors d’une signature de convention avec la Russie ce jeudi à Dakar, le Ministre des Sports du Sénégal, sur l’efficacité de la lutte contre le dopage, a proposé des mesures pour mieux cibler et faire tomber les tricheurs.

Le dopage dans le sport est un danger grandissant tant pour la santé des athlètes que pour le fondement moral et éthique du sport. La lutte contre ce danger doit se faire au niveau de la coopération internationale et Matar Ba considère que la Convention que l’Agence mondiale antidopage est une arme majeure disponible mais elle ne doit pas être une instance radicale.







« L’Agence mondiale de lutte contre le dopage ne doit pas être vu comme une agence de sanctions. Il est nécessaire de travailler à porter la sensibilisation le plus loin possible pour que les acteurs eux-mêmes fassent partie du combat. En Afrique de l’Ouest, nous devons harmoniser nos positions et travailler ensemble pour lutter contre le dopage. Nous devrions également prendre de tous les pays ce qui est adaptable au niveau du Sénégal. Nous allons renforcer la coopération lors d’une réunion pour en tirer des solutions allant dans le sens de protéger les sportifs », a déclaré Matar Ba.

